雲林縣台西鄉中山老街再造成果展，展現「台西第1街」新風貌。（張朝欣攝）

雲林縣政府為活化台西鄉中山路老街，向內政部營建署爭取經費進行「雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫」，19日舉辦「來台西，迺海街－海口放送成果展」，藉由導覽解說、音樂會、海口餐桌等活動，介紹頹屋改造、老店博物館、景觀綠美化成果，展現「台西第1街」新風貌。

雲林縣政府為活化中山老街，進行「雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫」，委由水牛設計部落公司執行，經過近1年的規畫整修，19日舉辦成果展，由雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣議會副議長蘇俊豪等人共同主持，地方民眾欣見老街有了新風貌，呼朋引伴共襄盛舉。

謝淑亞表示，台西老街硬體方面，由縣府城鄉發展處藉由全景式的社區規畫，打造最屬於台西在地的生活空間；軟體部分，水牛設計團隊透過公民參與、共學共作機制，讓居民進一步認同自身家園的文化與特色，搭配縣政府近年積極推動的「打造幸福61公路」，翻轉風頭水尾的沿海偏鄉地區。

水牛設計團隊負責人呂耀中說明，成果展包括「海街商旅」，介紹中山老街的人文歷史、建築景觀、老店故事；「希望之海」訴說台西圓環的再造過程；「海口音樂會」與「海口餐桌」，則用音樂與美食凝聚在地向心力，多元展現老街的今昔並容，打造雲林沿海最新打卡景點。