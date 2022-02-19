毒理學家招名威昨發文指出，溫度、濕度都可能讓口罩的保護力失效，以他自身情況為例，在KTV唱歌15分鐘，口罩的潮濕程度就會和講課50分鐘差不多，因此他會在唱歌約20分鐘時更換口罩。對於是否建議民眾也這麼做，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，戴口罩的用意是避免別人傳染給我們，但唱歌的人頻繁更換是為避免唾液往外噴，他認為這差異不大，謹慎一點不反對，但可能沒有必要。

招名威表示，在KTV卯足全力唱歌，不能用一般狀況來相比，畢竟這時候肺活量大開，飛沫傳播量也大增，口罩就很容易快速吸收水分，靜電層的效果自然會大幅下滑，防護力也會減低。

以招名威自身的經驗，正常說話方式上課，大概一堂課50分鐘，口罩就微微的濕掉了，連續2堂課後，他就會更換口罩，但若是唱歌的情況下，差不多15分鐘，3首歌的時間，口罩的潮濕程度大概就會和上一堂課的程度差不多。由於他不喜歡口罩濕濕的，所以會在唱完第4首歌後，差不多20分鐘就更換。

陳時中表示，一般我們戴口罩，功能是避免別人傳染給我們，因此口罩才有3層設計，若是在聽別人唱歌的人，20分鐘更換一次的必要性不高。至於唱歌的人，頻繁換口罩是避免自己往外噴，不過他覺得差異不大，口罩主要是阻絕飛沫，謹慎一點不反對，但是他覺得可能沒有必要。

媒體詢問，美國多個州已放寬口罩令，國內的口罩令未來是否能解除？陳時中回應，美國前1個禮拜才廣發口罩，對台灣來講，我們覺得口罩自我防護很好，將來不會放棄，對於戴口罩的場合，未來最多會走到有限度的要求。