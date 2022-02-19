台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市昨公布5例本土確診個案，案19950、19989、19990、19991及19992，皆與佛道雙修協會聚餐、唱歌活動相關，衛生局今再公布5人足跡。圖為陸軍33化學兵群協助清消。（資料照，杜宜諳攝）

台北市昨公布5例本土確診個案，案19950、19989、19990、19991及19992，皆與佛道雙修協會聚餐、唱歌活動相關，衛生局今再公布5人足跡。

案19950於臺北市公共場域足跡包括： 2月13日滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店、橡木桶洋酒專賣店(忠孝店)及7-SEVEN建忠門市，2月14日捷運新店區公所站經中正紀念堂至中山站(來回)、全家中山捷運站店、捷運中山站經中正紀念堂站轉古亭站至永安市場站(來回)，2月15日捷運新店區公所站經中正紀念堂站至中山站(來回)、全家中山捷運站店，匡列14人居家隔離，擴大採檢44人，皆尚在檢驗中。

其中，案19989公共場域足跡，包括2月10日台灣大哥大台北南京西直營服務中心、家樂福超市台北重慶北店，2月12日7- SEVEN鑫太原門市、萊爾富便利商店北市同蝶店、金興發生活百貨南西門市、辛川屋、長安新怡成香鋪，2月13日滿穗台菜、台灣大哥大台北南京西直營服務中心及家樂福超市台北重慶北店、めこMEKO進口食品，2月14日家樂福超市台北重慶北店、7- SEVEN鑫太原門市，2月15日大龍峒保安宮、國泰世華銀行建成分行、7- SEVEN鑫太原門市，2月16日7- SEVEN鑫太原門市及億萬里特賣廣場重慶店，匡列19人居家隔離，其中9人採檢結果為陰性，10人檢驗中，擴大採檢85人，55人採檢結果為陰性，30人尚在檢驗中。

案19990及19991於公共場域足跡，包括2月14日馬偕紀念醫院、CEO1950總裁藝文空間、美廉社大同哈密店，2月15日大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊，屈臣氏延三門市，2月16日杏一醫療用品台北馬偕店，匡列42人居家隔離，14人採檢結果為陰性，28人檢驗中，自主健康管理89人，84人採檢陰性，5人檢驗中，擴大採檢97人，84人採檢結果為陰性，13人尚在檢驗中。

另外，案19992公共場域足跡，包括2月13日滿穗台菜、大都會客運306(捷運松江南京站至南京寧安街口)、錢櫃台北SOGO店，2月14日捷運永春站至市政府站(來回)，2月15日捷運永春站至市政府站(來回)、統一時代百貨台北店B1、珍品九如，2月16日捷運永春站至市政府站，匡列50人居家隔離，2人採檢結果為陰性，48人檢驗中，擴大採檢10人，皆尚在檢驗中。

針對外縣市個案19997公共場域足跡，包括2月13日捷運七張站經中正紀念堂站至松江南京站、滿穗台菜，2月14至16日捷運七張站經中正紀念堂站至民權西路站，2月15日康是美權站店及洪瑞珍三明治新概念店民權門市，擴大採檢3人，檢驗結果皆陰性。