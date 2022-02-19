最近有入住集中檢疫所的民眾控訴，家人送來的飯菜被打開翻攪過，零食也被打開包裝並碾碎，讓他感覺被當作是犯人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此回應，由於曾經發現多起毒品，檢查還是必要的，但會提醒相關人員盡量避免破壞。

一名網友發文表示，自己因為和確診者足跡重疊被匡列進集中檢疫所，由於事發突然，來不及準備食糧，只好由家人送來飯菜和零食，雖然知道送來的東西要檢查，但洋芋片、餅乾、巧克力都被捏碎，飯菜也有被翻過的痕跡，「被這樣搞這東西還能吃嗎？」，更讓她覺得彷彿被當成犯人在看待。

對於民眾控訴，陳時中表示，集中檢疫所本來管理就比較嚴格，出問題的機會也相對小，那嚴格帶來的就是安全，但代價是有一點隱私可能覺得被侵犯的地方。

「事實上裡面查過多起違禁品，簡單講就是毒品。」陳時中表示，檢查可能還是需要，但讓民眾有這樣的感覺，我們會提醒集中檢疫所做相關檢查時盡量不要破壞，盡量注意細節。