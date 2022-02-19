苗栗一名在工廠擔任包裝工人的王姓女子，發生工安意外，導致右小腿遭截肢，事後老闆卻僅包1萬元打發，經勞資雙方調解後，只願核發10萬撫慰金，消息一出引起網友公憤；總公司老闆娘接受媒體訪問時指出，當時並非只要用10萬元打發她，因事情發生在過年期間，公司只是想回來試算，再進一步調解，希望能圓滿處理此事，調解金額還在試算，尚無定論。

針對在苗栗工廠發生工安意外，不幸遭截肢的王姓女子，目前只拿到10萬元撫慰金，位於高雄總公司的老闆娘，也因曾對王女說：「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，引發網友撻伐，起底該家交通貨運公司。

該家公司的朱姓老闆娘接受媒體訪問時強調，當初給受傷截肢的王女1萬元只是住院期間的生活開支費用，並非慰問金，是住院期間所需花費，因為發生事情的當下，女孩情緒低落，甚至有不好的念頭，希望鼓勵她，才說了這樣的話，只是想以正面方向鼓勵她。

朱姓老闆娘表示，10萬元是全年的保障工作權，並非只要用10萬元打發她，當下王女有提出2000萬的和解金額，因為發生事情在過年期間，所以公司只是想回來試算，再進一步調解，希望能圓滿處理此事，調解金額尚無定論，還在試算，金額還未定。

朱女指出，剛開始王女住院時，公司人員有陪同，後來先給1萬元的生活開銷費用，有和女孩表示，之後不足再和公司說，公司還是會補錢，王女轉到義肢中心時，後來生活及看護費用，都是公司全額給付。

朱女說，因當時女孩說生活有困難，公司就全額薪水給付，直到現在都全額給付，這些都優於勞基法的給法，因為重大事件，公司第一次遇到，加上法扶單位說，要給幾天時間試算，但新聞發酵太快，當時王女完全沒有和公司對應，因為王女還在療傷中，都還沒復原，正常程序上，很少人會在這時候談和解。

朱女表示，因為還在申請保險，但似乎王女聽到外界說「公司已經處理好了」，朱女強調，「沒有這回事」，後來薪水給付也是因為過年後會塞車，公司有持續關懷，並非不聞不問，公司該做的、該支付以及動作都有做，要調解也是有個基本準則在。

針對妻子曾對截肢的王女說過「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走」、「你媽媽中風也走得好好的」等話，引發軒然大波，謝姓負責人今也表示，若這些話造成王女困擾，對她很抱歉。