25歲新生代香港旅遊主持人梁凱晴來自台灣，曾就讀北一女和政大東方語文學系，她外型甜美、身材高挑，可謂有顏又有頭腦的高學歷美女。近年她忙經營自己的旅遊Youtube頻道，和網友分享台灣旅遊秘境，前陣子她到下七股野溪溫泉泡湯，可見她穿著紅色比基尼坐在石頭上，大秀73吋鉛筆長腿，引來網友大讚不已。

171公分高的梁凱晴笑容甜美又有34D傲人上圍，被網友封為「旅遊女神」、「長腿女神」，目前更是無綫J2台旅遊節目長駐台灣主持人，她個性開朗外向，2017年參加台北世大運開幕典禮，擔任肚皮舞的表演嘉賓，愛好是跑步、瑜伽及潛水，曾主持過的作品有《背包女行》、《玩起來》、《出走地圖》、《台灣原味道》等。

據知梁凱晴多年前就有當藝人的夢想，因緣際會參加了TVB徵求美食節目主持人的招募令，後來成為旅遊節目《3日2夜》的主持群之一，2018年畢業後就簽入電視台，因外型姣好很快就獲得不少網友的支持，目前在IG擁有7.1萬粉絲，而她本身還是手工甜點店的老闆娘。

先前農曆春節結束，她曬出自己到健身房的照片，自嘲：「只好一邊開工一邊努力找回曾經的線線」，最近情人節她在Youtube頻道上傳了溫泉特輯，寫下：「太久沒爬山的凱晴決定從最簡單的野溪溫泉開始，這次來到全台北最容易抵達的下七股野溪溫泉，然後再意外的遇到伸手不見五指的擎天岡，最後來一場浪漫的美式野餐，今年情人節就這樣過好嗎？」，照片中可見她上露酥胸，下露白皙逆天美腿，九頭身的好身材一覽無遺，網友也讚：「美到高僧看了想還俗」、「多謝妳為我們準備溫泉特輯，辛苦了妳唷」、「美人魚」、「真的太美了，還欠一杯清酒」。