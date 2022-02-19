高中16強今起熱血開戰。（台中市政府提供）

睽違多年的110學年度高中棒球聯賽(木棒組)，在台中市政府運動局積極爭取下重返台中！全國高中16強19日起至24日於舊正、台灣體大棒球場進行第三階段分組循環賽事。運動局長李昱叡說，市長盧秀燕重視基層棒球運動，台中4、5月將再舉辦國小軟式與國中女子軟式棒球聯賽，持續扎根台中基層棒球風氣與實力。

李昱叡表示，台中積極培育人才重視基層棒球，今年度與中華民國學生棒球運動聯盟合作，陸續辦理全國學生優質棒球聯賽，除高中木棒聯賽第三階段繼97學年度後重回台中，4月將辦理110年學年度國小軟式組棒球聯賽，5月也將舉辦110年學年度國中女子軟式棒球聯賽，顯見台中基層棒球持續蓬勃發展。

李昱叡指出，盧市長積極打造台中酷運動、酷城市，推動棒球運動不遺餘力，除支持台中市體育總會棒球委員會辦理台中市基層三級棒球運動實施計畫，舉辦金龍盃、人言盃等台中特色賽事外，同時與中華民國棒球協會、中華民國學生棒球運動聯盟合作，陸續讓全國性棒球賽事移師台中舉行，提供各級好手到台中競技交流，也帶動城市棒球運動風氣。

李昱叡強調，本次賽事由智林體育台、MOMOTV、公視影音網、getwin_sport、學生棒聯粉專、YAHOO運動粉專同步提供轉播，歡迎踴躍為選手加油。