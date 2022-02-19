今年營運的臨海水資源中心，每日供應3.3萬噸再生水。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

目前正值南部枯水期間，高屏溪地面水川流量24cms高於歷年同期平均，高市府水利局19日綜合評估，今年6月底前高雄市水情正常，可穩定供應民生及產業用水。除高雄自用外，也可以將水輸送台南。

水利局說，2022年以來，累計北送原水1億290萬噸至南化水庫，高雄每日平均輸送給台南自來水18萬噸，累計3000萬噸。

2021年高雄市抗旱有成，水利局分析，這是因為多元的抗旱政策得來的成果，包含與中央合作開鑿62口抗旱水井，日供13萬噸水源，由自來水公司調撥備援供水。市府持續配合再生水及多元水資源開發政策，今年再增加臨海水資源中心，每日供應3.3萬噸再生水。

除原有鳳山水資源中心，現積極推動北高雄橋頭及楠梓再生水廠，進入營運期後，高市再生水產能每日最大量可達21萬噸，可因應台積電等科技大廠進駐後的用水需求，未來將持續配合中央開發日供10萬噸里嶺伏流水，希望可穩定供應民生與產業用水。

雖然水情穩定，但高市府仍呼籲民眾要節約用水，像是以日常洗菜的水拿來澆花、洗衣改用省水流程，及洗手搓皂時關緊水龍頭等，避免浪費珍貴的水資源。