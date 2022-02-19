基隆市文化局19日舉辦客家天穿日活動，現場有客家文化導覽、活動體驗及藝文展演，市長林右昌特別感謝大家不畏風雨熱情投入，期許透過天穿日活動，讓客家文化永續傳承。

天穿日活動今在市民廣場盛大登場，內容包括客家文化導覽、抽抽樂客語闖關、美食饗宴園遊會、客家等路商品展售，及創意花鼓、客家山歌、兒童合唱、土風舞、越南舞等精彩藝文展演，民眾年後來市民廣場走春，體驗熱鬧客家文化，也度過別具特色的初春時光。

林右昌表示，天穿日是客家最重要節日，今年由於文化中心正在全面整修，活動地點由文化中心廣場改在市民廣場，雖然北台灣天氣很冷，但市民廣場仍擠滿了熱情的客家鄉親，這都要歸功於客家事務委員會及同鄉會辛苦籌辦。

他指出，在熱鬧舉辦天穿日活動的同時，希望大家不要忘了最重要的文化傳承，藉由天穿日結合家庭與社區，讓年輕一輩的朋友能共同參與，藉由天穿日傳承下去，這才是這項活動最重要的精神。

文化局長陳靜萍也藉此機會向市民朋友介紹天穿日典故，來自女媧補天的故事，客家人每年到了農曆正月二十日，就會利用年節留下的甜粄煎炸或搓成小團，插上針線祭拜女媧娘娘，感謝女媧煉石補天救蒼生的偉大慈悲與愛心，當代的天穿日則擴大引申為「減碳、環保、樂活」等豐富意涵。

陳靜萍提到，為發揚天穿日傳統與當代價值，基隆市客家同鄉會今年特別以粄圓為主題，設計創意拼圖競賽，示範客家鹹粄圓料理，另外也聘請醬菜達人示範手作醃製蘿蔔，更辦理二手衣公益義賣，讓參與民眾體驗客家人感念女媧慈悲愛心的傳統，體會減碳環保愛地球的重要性。