Opensignal針對全球網速提出最新報告，台灣5G網路在全球穩居前段班，在100個5G市場中排名第15名。

Opensignal報告顯示，在5G時代全球100個市場中，台灣整體平均下載速度排名往上提升，在5G發佈以前的2019年第一季中，台灣以26.6 Mbps的速度排名第20，而到了2021年第四季，台灣的排名上升，以44.8 Mbps的速度，並列第15。

Opensignal報告中也顯示， 在高峰時段，台灣平均下載速度也較過去提高。2018年至2021年間，在每日最低速的時段中，速度則從16.8 Mbps提升至25.7Mbps。

資料顯示，2021年第四季台灣在全球100個市場中的遊戲體驗排名第7名，高於下載速度體驗排名的第15名，不僅如此，台灣2021年第四季度更獲得了78.6的分數，比2020年第一季提高了2.6分。