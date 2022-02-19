疫苗接種烏龍又一起！屏東縣驚傳46位民眾接種到「沒有溫控」的新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該批疫苗並非完全失去溫控，專家認為安全疑慮小，對於46位民眾都有持續關懷，目前沒有不舒服的情況。

屏東霧台衛生所驚傳疫苗接種疏失，未依疫苗領取標準作業流程，使疫苗在運送存放過程中有24小時沒有溫度監視，又未在第一時間通報，導致將效力有疑慮的疫苗接種至46位民眾身上。

陳時中對此回應，該批疫苗並非完全失去溫控，而是在一小段時間內沒有保溫，專家認為安全上的顧慮相對小，至於是否影響疫苗效期，還要再研究。

陳時中進一步指出，屏東都有持續關懷46位民眾，目前沒有不舒服或局部疼痛情況，仍要持續觀察；針對相關疏失的人員，屏東縣政府已記一大過，主管記一小過。

國內第23輪公費疫苗將於下周一開打，但本輪預約率僅6成，和上一期預約率8成4相比，似乎不太理想，第3劑打氣似乎有退燒趨勢。陳時中提醒，打疫苗是大家的權利也是義務，目前疫苗量是夠，呼籲大家趕快來打，這是保護自己避免重症和死亡最好的方式，為了自己的安全，一定要把這事情做好。

指揮中心統計，昨（18）疫苗接種共31萬5905人次，第一劑涵蓋率82.57％，第二劑76.16％，第三劑35.44％。