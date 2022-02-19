竟然有人長大了還不會用洗衣機！有媽媽抱怨26歲的兒子，居然到現在還不會用洗衣機洗衣服，某天聽到家裡洗衣機傳出怪聲音，跑去一看發現兒子竟然把塑膠袋當洗衣袋，丟到洗衣機裡洗，讓她差點嚇暈，貼文引起熱議，網友覺得不可思議，直虧「生活智障王」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文分享，她媽聽到洗衣機內有兮兮刷刷的聲音，趕緊過去看發生什麼事，發現洗衣機內要洗的衣物外，包著一個大大的黑色垃圾袋，這才知道洗衣機為何發出怪聲，畫面讓媽媽嚇傻說：「我一個26歲的兒子，這樣洗毛巾的」。

貼文引起熱烈討論，大家都覺得26歲的人不會用洗衣機實在太扯，「生活智障王」、「我小學就會用洗衣機洗衣，晾衣了」、「這是把塑膠袋當洗衣袋嗎」、「重點是26歲？我家孩子國小我就在教他用洗衣機了！」。

不過也有網友覺得，媽媽其實也有問題，「26歲還這樣，這位媽媽該放生讓他去外面學習生存了」、「怪不了別人！我哥也是30幾歲，沒工作過，醬油跟油分不清」、「朋友40歲還不會使用電鍋，看到這個不意外，都是小時候沒幫忙做家事」、「原來是媽媽的寶貝學習洗毛巾啊，很棒哦，下次會更棒棒」。