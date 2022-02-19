台灣燈會主燈大戲《船愛》18日晚上首演，高雄市副市長史哲上台獻花。（高巿府文化局提供）

《船愛》首演後，演出團隊受邀欣賞《聚光台灣 虎星高照》無人機展演。（高巿府文化局提供）

台灣燈會主燈大戲《船愛》18日晚上首演，蓬勃大氣的場面，演繹台灣島嶼的歷史與傳說，吸引近萬人湧進衛武營，今、明2天還將「續航」，邀請觀眾朋友一起登船。

高雄市副市長史哲18日晚上到場全程觀賞首演，並代表市長陳其邁及市府團隊獻花給全體演出團隊，他表示「《船愛》在衛武營這艘大船前，展演這塊土地上從大航海時代海賊開台400年來的傳奇，喚起我們都是來自於海洋的記憶」。

他也提到，史無前例超過600人的編制，場面調度打破邊際限制，以天地為幕，呈現台灣最大的表演藝術量體。讓燈會不只是燈光效果，也跨域到表演藝術領域，為台灣燈會開創新局面。

首演結束後，史哲特別邀請導演群總導演李小平、副導演殷青群、劉建華跟編劇劉建幗和各團天王天后和表演藝術名家一起直奔愛河灣燈區欣賞《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，形成一幕「燈會大戲看燈會大戲」的有趣畫面。

2月19、20日兩天《船愛》還有演出，主辧單位提醒，到場觀賞演出務必配合場地規畫分區，自備野餐墊或使用主辦單位準備的座椅入座，並請所有觀眾互相提醒坐下欣賞演出，避免遮擋視角。