台東市南王部落日前因使用空拍機遭民航局裁罰30萬元，部落百餘名族人19日至台東航空站拉白布條陳情抗議。（蔡旻妤攝）

「拿麼愛錢、行政懶惰！」台東市南王部落2020年1月在卑南文化公園辦聯合年祭使用空拍機，遭民航局以飛航禁航區裁罰30萬元，部落百餘名族人19日至台東航空站拉白布條陳情抗議。民航局表示，航站四周禁放有礙飛安物體距離範圍早在2001年已規範。

「不教而罰，行政無情、拿麼愛錢、行政懶惰」百餘位卑南族人19日到民航局台東航空站拉布條陳情。族人怒批，民航局沒宣導，沒人知道南王部落的天空屬於禁航區！竟因辦活動使用無人機拍攝，就遭重罰30萬元。

立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪、台東縣議會副議長林琮翰、縣議員鄭崗山也到場關心，最後由民航局台東航空站主任詹淮元出面接下陳情書。

卑南族聯合年祭籌備會執行長洪慶誠說，南王部落歷經20年才輪到主辦權，於2020年1月28日在卑南文化公園舉辦聯合年祭，為記錄珍貴部落活動影像，委由南王部落青年會長吳曜昌義務協助空拍，未料1年後竟遭檢舉及罰款，部落都不知道，自己的天空何時成為禁航區。

洪慶誠指出，民航局重罰吳曜昌30萬元，南王部落及族人無法負擔承受，因此部落訴求請民航局立即撤銷對吳曜昌處罰，並立即取消南王部落為禁航區；並認為「飛機可以轉彎，部落無法搬離」，因此建議改變飛機航行路線，歸還部落使用天空權利。

民航局發布新聞稿表示，台東航空站四周禁止施放有礙飛航安全物體距離範圍早在2001年10月25日即由內政部、國防部與交通部會銜公告「機場四周禁止施放有礙飛安物體」公告，自該年起迄今均為重點宣導項目。

民航局強調，公務機關依法行政，對所有違規案件一視同仁，2015年至今因違反機場四周禁止施放有礙飛航安全物體規定遭裁罰已有87案，累計裁罰金額逾2500萬，絕無任何針對性，而相關違規案件，媒體多數均曾報導，民航局亦會透過各個管道加強宣導。