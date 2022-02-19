前宜蘭縣副縣長黃適超自評是務實、踏實的公眾人物，盼鄉親與他一起努力。（李忠一攝）

民進黨內羅東鎮長之爭漸趨白熱化，前宜蘭縣議員薛呈懿在生產1女後，今天（19日）舉辦彌月派對，以身為人母的心情表達對羅東鎮的期盼；前副縣長黃適超也力拚代表民進黨選鎮長，2人參選意志堅定，勢讓協調破局，鎮長誰選將以民調決定，誰能出線預計4月中旬後揭曉。

羅東鎮是民進黨的票倉，總統、縣長等選舉票數常力壓藍營，但鎮長一席已連3屆輸給國民黨，現任鎮長吳秋齡將爭連任，綠營內有薛呈懿與黃適超爭選鎮長；羅東是宜蘭商業重鎮，人口僅次宜蘭市，在地方向來以「二房」稱羅東，「大房」是宜蘭市，足見羅東的重要性。

今天薛呈懿抱著剛滿月的女兒出席彌月派對，是她生產後首次公開亮相，薛呈懿希望透過派對，除了讓鄉親享用彌月蛋糕沾喜氣外，也以身為人母的心情提出對羅東未來的期盼；與黨內競爭對手黃適超比較，她在中間選民、年輕族群支持度高，她也會爭取所有鎮民的支持。

黃適超表示，羅東這幾十年來城市更新不足、市區交通阻塞、生活品質下降，他曾任副縣長、縣議員等職務，在公共服務或行政歷練上，都是屬於務實、踏實的政治公眾人物，他誠摯邀請羅東鄉親跟他一起來努力。

民進黨在3月14日開始登記初選，預計4月底前鄉鎮市長、縣議員、代表、村里長提名作業完成，但現任鄉鎮長選連任且無其他人登記，會在3月底前確定人選。綠營人士透露，黃適超與薛呈懿2人競爭激烈，誰出線都是強棒，「看來必須要民調」，難以透過協調產生人選。