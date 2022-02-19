香港東網報導，消息指，香港今天（19日）新增約7000例新冠確診，再創單日新高，初步陽性個案通報也約7000例。勞工及福利局局長羅致光形容，香港已進入戰時狀態。

★勞工及福利局局長羅致光：進入戰時狀態

香港新冠確診者每日飆升仍未見頂，醫院管理局近日一再呼籲老人院不要直接將大批長者送往醫院急診室，好讓公立醫院騰出床位，接收更有需要的病人。香港勞福局局長羅致光今早（19日）在接受電台節目專訪時形容，香港已進入戰時狀態，要視抗擊疫情為壓倒一切的責任，要每1、2天就調整處理事項的優先順序。

羅致光表示，明白安老院舍的防疫措施未到位，當局會協助提升，仔細將有爆發的院舍分類，為院舍提供保護裝備，增加物流及運送能力，但始終追不上病毒傳播的速度。至今至少有150間安老院舍爆發疫情。

羅致光形容，為院舍長者接種新冠疫苗是與時間競賽，雖過去2天安老院舍長者接種疫苗的人數有所提升，但仍不理想，並承認當局在配對、組織，和運送疫苗到院舍的程序上做的比較慢，會研究提升疫苗接種的能力。

談及外傭在疫情期間假期聚集的情況，羅致光表示，如果外傭同意，法例容許雇主以薪代假，呼籲外傭盡量在假日留在家休息，又提到警方上星期向17名外傭發出違反2人限聚令罰單，預告在本週末警方將不會再發出警告，而是直接執法。

羅致光表示，他留意到網上有人呼籲眾籌協助外傭交罰款，但相關的行為妨礙政府防疫的工作，可能違法。

至於港府正制定全民核酸檢測方案，羅致光表示，勞福局正研究如何協助行動不方便的人士，為他們上樓做檢測。