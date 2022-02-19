據《每日郵報》等外電報導，大西洋風暴「尤尼斯」（Storm Eunice）18日於康瓦爾（Cornwall）登陸並席捲英格蘭西部。尤尼斯挾帶每小時196公里的破紀錄風速，已奪去至少8條性命，為英國30年來最嚴重的風暴。從社群媒體分享畫面可以看到，不少走在路上的民眾難抵超級強風而被吹倒，並沿街一路滾落。
報導指出，英國氣象局自18日5時起，就對幾乎整個英格蘭與威爾士發布「琥珀警報」（amber warning），而西南地區自早上7點開始更是發布較為嚴重的紅色警報。
當局警告，由於尤尼斯強風恐導致街上碎落霧吹起，造成生命危險；加上建築物與房屋受損、電線桿倒塌與樹木遭連根拔起，已宣布車站與學校關閉。民眾應避免外出，車輛也應避免駛上高速公路。尤尼斯恐成自1990年伯恩斯日風暴奪去47條人命以來，英國南部面臨的最猛烈風暴。
英國首相強生已宣布，陸軍以待命隨時準備投入救災。另從現場影片與照片來看，路旁隨處可看到路樹或電線桿倒塌，建築物屋頂則被吹破，沿海則捲起滔天巨浪。英國政府警告，民眾千萬別為了上傳社群軟體，跑到海邊擺出奇怪姿勢，以免浪高發生遺憾。
文章來源：Stay at home! Brits are told not to travel as forecasters fear 'sting jet' storm Eunice will be the worst to hit UK in 30 years with record winds, schools and trains shut down while lorries, motorbikes and caravans are warned to stay off motorways
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