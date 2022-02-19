強風將路人直接吹倒，並沿街一路滾動。

據《每日郵報》等外電報導，大西洋風暴「尤尼斯」（Storm Eunice）18日於康瓦爾（Cornwall）登陸並席捲英格蘭西部。尤尼斯挾帶每小時196公里的破紀錄風速，已奪去至少8條性命，為英國30年來最嚴重的風暴。從社群媒體分享畫面可以看到，不少走在路上的民眾難抵超級強風而被吹倒，並沿街一路滾落。

尤尼斯挾帶強風將建築物屋頂直接掀走。(圖/美聯社)

強風掀起巨浪，將風車給吞噬下。(圖/路透社)

報導指出，英國氣象局自18日5時起，就對幾乎整個英格蘭與威爾士發布「琥珀警報」（amber warning），而西南地區自早上7點開始更是發布較為嚴重的紅色警報。

巨浪直撲英格蘭沿岸建築。(圖/美聯社)

在英格蘭，停放於路邊的汽車被倒塌路樹砸壞。(圖/美聯社)

當局警告，由於尤尼斯強風恐導致街上碎落霧吹起，造成生命危險；加上建築物與房屋受損、電線桿倒塌與樹木遭連根拔起，已宣布車站與學校關閉。民眾應避免外出，車輛也應避免駛上高速公路。尤尼斯恐成自1990年伯恩斯日風暴奪去47條人命以來，英國南部面臨的最猛烈風暴。

風暴捲起巨浪將岸邊的燈塔整個吞沒。(圖/美聯社)

英格蘭海岸的燈塔整個被巨浪淹沒。(圖/美聯社)

英國首相強生已宣布，陸軍以待命隨時準備投入救災。另從現場影片與照片來看，路旁隨處可看到路樹或電線桿倒塌，建築物屋頂則被吹破，沿海則捲起滔天巨浪。英國政府警告，民眾千萬別為了上傳社群軟體，跑到海邊擺出奇怪姿勢，以免浪高發生遺憾。