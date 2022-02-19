俗話說一樣米養百樣人，有些人個性大而化之，遇到事情不吐不快；但也有些人是悶葫蘆，很少向人傾訴，事情全部壓抑在心裡。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，被人冒犯後，他們也不會挑明，而是默默記在心裡，等到忍無可忍時就會一併發作，默默疏遠，連個理由也不給，讓人摸不著頭緒。

▍處女座

處女座性格嚴謹、壓抑，在生活當中是不太善於表達的人，他們很懂得控制自己的情緒，且心思捉摸不定，讓人無從猜起，加上他們極重隱私，不會將心思告訴別人，即便你踩到處女座的地雷，他們也不會表現得太過張揚和明顯，直到忍無可忍，處女座就會默默疏遠，連個理由也不告訴你。

▍金牛座

金牛座個性內斂、沉默，不會輕易向別人訴說內心的真實想法，是個典型的悶葫蘆，等到你做了讓他們失望的事情後，金牛座雖然表面不動聲色，但是都會一一記在心裡，等到忍無可忍時，就會開始默默疏遠，並且做任何事都將你剔除得遠遠的，眼不見為淨。

▍巨蟹座

巨蟹座穩重、貼心，是個最稱職的傾聽者，但他們自己本身卻是個悶葫蘆，很少將心事跟別人說，而是全部放在心上。一般情況下，根本看不出他們的情緒，等到他們對你不滿到極點，就會直接消失在你的世界中，讓你遍尋不著。即便關係重新建立，巨蟹座也不會再像以前那樣毫無保留的信任了。