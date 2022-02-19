嘲笑美國右派叫谷愛凌「滾回中國」的哏圖。（摘自網路）

谷愛凌在北京奧運摘下2金1銀，但她在開幕前就被認為是3個項目都有奪牌實力，當她選擇代表大陸出賽，等於帶走了美國3面獎牌。reddit流傳的一則哏圖畫著一個共和黨美國人怒罵：「滾回中國！」谷愛凌穿上運動服說「好啊」，然後美國人又崩潰地喊：「不可以，你這個叛徒！」

這主要在reddit亞裔子板aznidentity獲得迴響，網友表示：「那些白人忘記了，亞裔也是人，不是他們的財產。」「她姓Gu，是誰養大她的已經很明顯了。」「一個亞裔美國人不羞於擁抱自己的血統，我很高興看到中國人喜歡她。」「不管她是為了商業利益還是血統，一樣足以激怒美國白人。」

根據陸媒《新京報》報導，谷愛凌代言費用從去年的100萬美元上漲到250萬美元，她擁有的代言數量估計可讓她賺進3500萬美元（新台幣9.7億）。

然而谷愛凌的崛起，無助於減緩美國近年不斷增溫的反亞裔情緒。《美聯社》報導，2020年3月至2021年9月之間，美國有超過10000件仇恨亞裔案件，從言語到肢體暴力都有。韓裔美籍單板滑雪女將金善（Chloe Kim）去年表示，她平日就遭到「滾回你的國家，你這個亞裔婊子。」這類的網路霸凌，看到仇恨亞裔的新聞都會擔心是否自己的父母受害。

這次谷愛凌遭到美媒《福斯新聞》批評是「叛徒」之後，另一位韓裔美國人Phil Yu推文諷刺說：「每次都叫我們滾回自己的國家，怎麼不叫我們滾回自己國家拿金牌。」