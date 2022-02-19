桃園19日無新增本土個案，已連續3日「嘉玲」。衛生局長王文彥表示，市府防疫團隊會持續保持防疫量能，也提醒市民朋友日常生活防疫不可鬆懈。

「桃園3條主要傳播鏈已收斂可控！」王文彥說，近期無新增社區確診個案，居家隔離者仍有348人，疫情持續監測至2月底。先前航警人員孫女（案19861）就讀幼兒園的接觸者19日進行二採，其中187名居家隔離者，包含教職員、學生及家長等人安排至中路公園社區採檢站採檢，331名自主健康管理者則安排至原幼兒園進行採檢，共計採檢518人，檢體仍在檢驗中。

王文彥指出，有關新冠肺炎疫苗接種部分，第23期公費疫苗預約已於18日中午截止預約，桃園預約量能共開出17萬2585人，實際預約情形則為11萬7001人，整體預約率67.79％，其中以莫德納疫苗預約最佳，依序則為BNT、AZ與高端疫苗。

新聞處長詹賀舜補充，19日無相關個案公共場所足跡，另外桃園社區採檢站今天共採檢692人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1094人，其中陰性10萬241人、陽性161人，檢驗中692人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。