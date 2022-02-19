新北市鶯歌中正三路156巷連接桃園八德興豐路，沿途也有不少工廠、住家，雖然該巷道曾在2016年進行首次拓寬，不過部分路段仍有路幅窄小、急彎坡道等問題，大客車無法進行雙向會車。地方民眾期盼拓寬後，取代鶯桃路、八德路，作為銜接桃園的外環道路。養工處表示，目前已辦理拓寬工程拓寬規畫設計，待取得部分地主的土地同意書，便可派工進場。

鶯歌中正三路156巷是鶯歌地區往來八德重要道路，因兩端有不少工廠，常有大客車進出，不過部分道路狹窄又急陡，經常產生大客車堵塞道路的狀況，且鄰近新光公司周邊有條急彎，過往常發生事故，雖然2016年間曾進行拓寬，但該段路幅僅有4米，無法使大客車雙向會車。

市議員蘇泓欽表示，目前該路段最大地主已同意無償提供拓寬，但卡在部分持分地主仍未同意，由於鶯歌八德路、鶯桃路等主要幹道上下班時間都有壅塞問題，若中正三路156巷部分路段能拓寬至8米，就能使大客車順利會車，作為外環道路。

蘇泓欽也說，捷運三鶯線施工期間，新北和桃園有共識，共同拓寬福德一路177巷，目前將分2階段進行，用地取得將由兩市道路主管機關負責，將協議價購優先取得，若未來順利拓寬，該條路與中正三路156巷將作為鶯歌二橋、尖山地區往返桃園八德的主要外環道，甚至可直上桃園的大湳交流道，大幅解決市區塞車問題。

養工處指出，去年12月間已找區公所、地主等單位協商，但仍未完全取得所有地主同意書，另外新光公司的工廠守衛室也不同意做道路使用，由於中正三路156巷是非都市計畫道路，無法靠徵收方式取得，因此後續仍待溝通，待取得完整土地同意書後才可進場。