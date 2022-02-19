「本以為在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麼一副『殘樣』」現任廣東中山大學移民與族群研究中心副研究員，《激辣中國》作者曹雨，18日在臉書發文批原文被出版社篡改，把「大陸」全機械式替換成「中國」，以致出現「哥倫布發現新中國」的荒謬問題。

對於作者的發文痛批，麥田出版社19日發出緊急通告，稱「書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，將通知書店通路將產品全面下架並回收重製」對於已經購書的讀者，也會後續公布處理方式並向作者和讀者致歉。曹雨也在麥田致歉後再發文表示：「心裡還是挺寬慰的，這件事情能夠得到關注和處理，我就已經挺滿足了」。

曹雨指出，自己書中並沒有用「大陸」指代「中國」的用法，書中所有的「大陸」都是「continent」的意思，但台灣出版的《激辣中國》卻出現「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」等離譜的錯誤；此書在中國出版的書名《中囼食辣史》中，講辣椒與共產黨紅色文化的瓜葛與文革時期飲食文化破碎的篇章被完全刪除，曹雨本以為在台灣能以理想面貌問世，但遺憾指出「各有各的崩壞」，都是徒為「政治正確」而貽笑後世。

資深編輯人，掃葉工房主持人傅月庵看此事件，有感地指出：「台灣編輯水準明顯陷落之中。出版社要多照顧編輯，所謂照顧，包括培訓，不要以為識字會打字就能當編輯。」數位出版人董福興也在臉書指出，「編輯經驗的斷層出現」很多經驗和規矩不再有人教，加上出版產業蕭條對於內容品質的要求近乎奢求，而今出書儼然流水線似地生產而不是把作品整然有序編輯後交給讀者，這個事件是出版產業整體積勞久病的結果。

另有資深編輯人也表示，word的「取代」功能很好用，但也很可怕，寧可一個個檢視、判斷，也不敢用「全部取代」。此外，不少讀者則是感慨這不只是低級的錯誤，背後更是政治意識的荒謬與扭曲，對於如此有份量的出版社出現如此錯誤，訝異之外，更是悲傷。