台中北屯區「林懋陽故居」（一德洋樓）經過數月修復整備，19日正式開幕再出發。（馮惠宜攝）

一德洋樓整修後再開幕，文化局長陳佳君、副局長曾能汀、立法委員莊競程、議員沈佑蓮、陳成添、黃建豪、黃守達等人、北屯區各里里長等均出席共襄盛舉。（台中市文化局提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中北屯區「林懋陽故居」（一德洋樓）經過數月修復整備，19日正式開幕再出發，台中市文化局攜手民間營運團隊，將跨越民初、日治時期與眷村時代的文資建築再次華麗轉身蛻變為兼具歷史、藝文以及結合米其林餐盤等級創意台菜的歷史莊園。

文化局長陳佳君表示，「一德洋樓」原為林懋陽先生故居，興建於民國17年，之後作為撤軍來台眷屬安置之所。後來，軍方在其周邊擴建為眷村，即「一德新村」，當地民眾也稱林懋陽故居為「一德洋樓」，於民國96年登錄為歷史建築。老舊眷村拆除後，一德洋樓得以再度呈現在市民面前。這座紅磚式建築不僅保有閩式傳統三合院、屋架與土埆磚牆，也有日式書院造樣式的和室跟獨棟的西式洋樓，除了圓柱拱廊外，也隨處可見Art Deco風格的細部裝飾，因此於102年正式更名為「林懋陽故居」。

營運團隊人文國際股份有限公司黃信彰則說，重新開幕的「林懋陽故居」是一個兼具歷史生活復刻與藝文服務功能的空間，除了有藝術生活莊園、眷村生活造景區以及午後藝文茶歇空間外，更與獲得「2021台中米其林指南餐盤推薦」的膳馨餐飲集團攜手合作，引進創意台菜。

此外，團隊也特別開發「一德洋樓文化導覽」APP，希望民眾只要下載導覽APP，掃描園區內各QR CODE，就能獲得與一德洋樓相關的歷史與人文資訊。

一德洋樓未來將規劃藝文特展、沙龍講座、文化體驗與工藝課程，同時舉辦創意市集、北屯庄城市導覽、一德洋樓真人RPG 劇場、歌謠風華、重現1930年代豪華莊園文藝饗宴、洋樓品酒沙龍等豐富的文化體驗活動，相關活動及訂餐資訊可至一德洋樓FB粉絲專頁查詢。

開幕活動包括林懋陽先生女兒林雲霞女士伉儷及家屬、文化局長陳佳君、副局長曾能汀、立法委員莊競程、議員沈佑蓮、陳成添、黃建豪、黃守達等人、北屯區各里里長等均出席共襄盛舉。