資深藝人郭美珠，驚傳家中700多萬的珠寶遭竊。（圖/林郁平翻攝）

資深藝人郭美珠，驚傳家中700多萬的珠寶遭竊。

資深藝人郭美珠，驚傳家中700多萬的珠寶遭竊，懷疑是上個月初工作期滿，已出境離台的43歲印尼籍女看護工行竊，郭美珠已向警方報案，北市警方透過刑事局國際科向印尼警方通報，但因為沒有直接證據，印尼警方希望郭美珠能到印尼當地報案提告。

郭美珠住在北市松山區，她經常南下拍戲，家中常常只有印尼籍的看護工和先生在家。郭美珠18日拍完戲返家後，赫見保險箱中珍貴的翡翠玉鐲、心愛的耳環、項鍊、墜子等，價值700多萬的十多件的鑽石珠寶全不翼而飛，隔日趕緊向警方報案。

因家中門窗沒有遭到破壞入侵跡象，郭美珠懷疑，上個月3日工作期滿，2日便離台的43歲印尼女看護工可能是內賊，直說自己真笨，先生老糊塗怎麼會讓保險箱的號碼讓看護工知道。

警方調閱看護工出境資料，發現她大包小包的行李中，有一件經X光機檢查時，呈現內部有金屬反應，但也無法斷言裡面就是失竊的珠寶，警方表示，郭美珠可能要向印尼警方報案，印尼警方才有依據追查看護工的下落及涉案程度。