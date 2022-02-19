高雄賓士車主疑酒駕轉彎失控 衝向對街撞倒3騎士 16:192022/02/19 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄賓士車衝至對向停等紅燈的機車，致2騎士手腳擦挫傷，賓士車卡在路邊行道樹停下，警方趕抵現場，發現賓士車主身上有濃厚酒味。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄賓士車主疑酒駕在三民區本館路上轉彎失控，衝向對街撞倒3騎士，警方到場處理。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市三民區今（19）日下午發生一起車禍意外，駕駛賓士車的54歲史姓車主行經本館路欲左轉金鼎路時，失控打滑，整輛車衝至對向停等紅燈的機車群，撞倒3輛機車，導致2名騎士手腳擦挫傷，賓士車卡在路邊行道樹停下，警方獲報趕抵現場，聞到史男身上有濃厚酒味，懷疑他酒駕，但史男在現場盧警方，不願進行酒測，詳細車禍肇責由警方調查中。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 淡水騎士下坡追撞BMW車頭全爛 倒地送醫後不治 酒駕通緝男遭便衣警拉扯摔車 警否認雙方互告 #賓士車 #酒駕 #現場 #酒測 #撞倒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗硫酸槽車翻覆 駕駛輕傷 消防車現場警戒 14:372022/02/15 社會 台南警匪持槍對峙3小時 嫌藏民宅陽台舉槍嗆自戕遭活逮 12:392022/02/18 社會 國三水上段大貨車砂石車擦撞 1駕駛噴飛邊坡送醫不治 07:492022/02/18 社會 男子欠10.8萬酒駕罰單 執行署查封祖產 他嚇呆瞬間繳清 13:292022/02/15 社會 三輪車伯酒氣上路連犯2條 最高罰逾10萬元 12:192022/02/16 社會 台南警匪持槍對峙 嫌藏民宅陽台舉槍威脅自戕 11:542022/02/18 社會 夫妻天人永隔！國1廂型車自撞翻覆變形 駕駛受困身亡 11:512022/02/16 社會 3酒駕犯欠逾28萬罰鍰不願繳 新北執行署祭這招「乖乖繳錢」 18:342022/02/18 社會 史上最新法拍車搶翻天 罕見新型賓士342萬賣出 12:242022/02/15 社會 惡臭街友整天爛醉一周上5次救護車 替代役男聽原因哭了 13:552022/02/17 社會 巴戈胰臟癌逝享壽67歲 昔貪杯酒駕酒測測高達0.86被函送 23:362022/02/16 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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