高雄賓士車主疑酒駕在三民區本館路上轉彎失控，衝向對街撞倒3騎士，警方到場處理。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區今（19）日下午發生一起車禍意外，駕駛賓士車的54歲史姓車主行經本館路欲左轉金鼎路時，失控打滑，整輛車衝至對向停等紅燈的機車群，撞倒3輛機車，導致2名騎士手腳擦挫傷，賓士車卡在路邊行道樹停下，警方獲報趕抵現場，聞到史男身上有濃厚酒味，懷疑他酒駕，但史男在現場盧警方，不願進行酒測，詳細車禍肇責由警方調查中。

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