屏東熱帶農業博覽會距閉幕倒數1周，縣長潘孟安（右）19日請知名藝人李佩甄（左）回娘家當一日店長推廣「屏東好物」。（謝佳潾攝）

屏東熱帶農業博覽會距閉幕倒數1周，縣長潘孟安（右）19日請知名藝人李佩甄（左）回娘家當一日店長推廣「屏東好物」。（謝佳潾攝）

屏東熱帶農業博覽會距閉幕倒數1周，縣長潘孟安19日請知名藝人李佩甄回娘家當一日店長推廣「屏東好物」。（謝佳潾攝）

屏東熱帶農業博覽會距閉幕倒數1周，縣長潘孟安（右）19日請知名藝人李佩甄（左）回娘家當一日店長推廣「屏東好物」。（謝佳潾攝）

屏東熱帶農業博覽會距閉幕倒數1周，入園人次破106萬，縣長潘孟安19日請知名藝人李佩甄回娘家當一日店長推廣「屏東好物」，結果香檬、黃金果、木鱉果等農產，讓佩甄對家鄉的蛻變驚豔連連，力邀遊客228連假一定要來玩。

「我是台灣好媳婦！」李佩甄一早盛裝現身屏東熱博田邊市集，手提裝滿水果的茄芷袋（台語，傳統手工提袋），熱情又活潑，她開心道，自己是屏東東港人，大年初二都會回娘家，這次當一日店長很興奮，月是故鄉圓，感覺會有很多驚喜。

活動一開始，李佩甄與潘孟安以一日店長的身分進行「屏東好物趣味問答PK賽」，題目含括田邊市集所展售的屏東農產，期間，李佩甄驚喜連連，她笑說，許多水果都是她不知道的，如香檬、黃金果、木鱉果等，她要是再不常回來，都快變成「台北俗」了。

李佩甄將一日店長的角色發揮地淋漓盡致，除與現場遊客互動熱絡外，也時時不忘稱讚屏東熱博有多好玩，她說，熱帶水果之王都在屏東，而熱博也打造得很寬廣，不僅花美瓜好看，還有好多打卡景點，大家228連假一定要來，認識屏東豐富的農產品。

對於李佩甄的大力推廣，潘孟安開心道，屏東是花果天堂，在農、漁、畜、牧業以及溫帶、亞熱帶到熱帶的花果及硬體設備的加工，都非常優秀且持續進步，特別謝謝佩甄來當一日店長，如她所言，沒回到家鄉不知家鄉蛻變，沒來到熱博就不了解台灣農業的偉大。

他強調，為期37天的熱博，將於2月28日閉幕，歡迎還沒來熱博觀賞的遊客、鄉親們，可趁228連假把握最後的黃金時間，一起來屏東熱博走走。