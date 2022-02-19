民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米有意投入屏東縣長黨內初選，日前發生屏東縣長潘孟安出席地方建設剪綵時，公開把莊、鍾助理轟下台的爭議。未料昨(18日)相同的場景又出現在屏東縣警局新任督察長與新任分局長布達典禮上。

昨天屏東縣警局新任督察長與新任分局長布達典禮前，警方邀請貴賓已紛紛提早到場，由縣警局招待人員依照邀請函上職務引導來賓入席，其中也包含立委蘇震清委員辦公室代表蘇煥鈞、莊瑞雄委員辦公室副主任廖浚淞、鍾佳濱委員辦公室主任謝捷晃，以及眾多縣議員與貴賓到場觀禮與祝賀。

但縣府秘書卻出面要求參選縣長的莊瑞雄立委助理，讓位給縣議員李世淦，根據私下了解，理由是因為縣長快來了，要求原本坐前面的鍾佳濱立委辦公室主任往後坐。巧合的是，這兩位助理剛好又是上次遭到潘孟安驅趕的當事人。

這時坐在一旁的宋議麗華員還跟縣府秘書說，為什麼要他們換位置？

立委助理質疑，交接佈達典禮主場是警察局，怎麼輪到縣政府人員來調整位置？這不是陷害警察局嗎？不知道這是縣長授意？還是縣府人員揣摩上意？還是縣長早就要求雷厲風行？縣府應該出面說明清楚。

兩位委員助理表示，當時警察局接待人員一開始就把他們帶到第二排的定位，立委助理們還很客氣的問坐這裡沒問題嗎？接待人員很明確的說ok，未料仍被當場換位。

立委助理質疑，他們代表立委，立委就是國會議員，警政署屬內政部管轄，縣警局長由警政署指派，縣警局有人事佈達，邀請立委參加本屬正常，且三位立委辦公室都有收到邀請函，都派人到場，有何不對?為何還硬將位置換給議員坐，而將委員助理換到後方，到底在怕什麼?