日本成人片演員結城留美奈（結城るみな）2020年頂著名校法律系光環出道，並透露入行原因之一報復前男友，立即引爆話題。事隔1年，結城留美奈因持毒品遭警方逮捕，走出低潮後她剪了短髮回歸，人氣依舊不墜。

根據日媒綜合報導，結城留美奈是日本學習院大學法律系校友，就讀期間是選美比賽冠軍，畢業後卻放棄高薪的法律行業，轉投入成人片領域，她坦言入行是為了「向前男友復仇」，且恢復單身後異性關係較自由，「性慾自然爆發出來，所以就想當謎片女優」，大膽的言論引發網友熱議。

不僅如此，結城留美奈曾在綜藝節目中自爆未成年就嚐禁果，目前交手人數共50位，很喜歡親密接觸，也享受被人關注的目光，因此加入暗黑產業，驚人之語讓節目中的其他來賓都很驚訝。

出道1年後，結城留美奈踢到鐵板，原來她被《週刊文春》爆料警方在她家搜出約0.4克的興奮劑和少量古柯鹼，馬上遭到逮捕，結城瑠美奈向律師表示，毒品來源是向一名牛郎店高層購入，經紀公司隨即證實此消息。

2021年12月，結城留美奈在IG上傳親筆信認錯，自認永遠都不會被原諒，但會好好工作贖罪，承諾日後會改過自新。果不其然，結城留美奈積極地經營社群平台，近日更剪了一頭俐落的短髮，看起來相當幹練，最近也在東京都新宿區舉辦粉絲見面會，全力拚事業。

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