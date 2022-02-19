上曜（1316）台南九份子指標型大案「上曜湖映白」19日舉行開工動土典禮，此九份子重劃區稀有水岸校園雙首排景觀、樓高35樓歷史紀錄的純輕奢豪宅正式啟動，預計2025年完工。

上曜董事長張祐銘表示，今年初開賣至今，持續鎖定自住客且採取嚴格限制每人僅能購買一戶，而因為產品特殊、稀有雙首排景觀，不僅創造銷售率已達5成，每坪成交價也已自原本的3字頭站上4字頭，高樓層開價更挑戰5字頭，隨著總銷數字持續堆高，完工進度也如預期，將有助上曜未來營運正向成長。

「上曜湖映白」位處台灣首座國際低碳示範區-九份子重劃區正核心位置，基地面積1717.2坪，全案規共2棟地上35層、地下6層的SRC制震大樓，符合集合住宅銀級綠建築標章、周邊為鑽石級公共設施，總戶數457戶，坪數規劃2-4房、20至53坪輕豪宅設計，並以樂活及享受生活品質為主題，比照六星級飯店規格般打造多項公設，室內包含多達28項豐富公設空間。

張祐銘指出，台南市安南區九份子水岸生活圈，坐擁便利交通與綠地環境優勢，透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區包括海佃、北安、花園夜市等商圈，區內又設有雙語學校、中小學等優質學府，生活機能的優勢，吸引南科工程師、自營商、醫生與都會新貴等客層持續進駐，成為水岸景觀大樓推案新重鎮。

上曜深耕台南多年，繼首座台南豪宅建案一期「湖美帝堡」銷售告捷後，陸續推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等建案。秉持「取之於社會，用之於社會」，宣布成立音樂圓夢計畫，計畫經費150萬元，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展，回饋在地並為音樂教育扎根。