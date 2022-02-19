情侶之間一個生活比較節儉，另一個則是嚮往輕奢生活，兩人不可避免會因為想要的不同而發生爭執；一名網友發布貼文表示，女友戶頭擁有百萬存款，但每月月薪僅只有4萬元，卻在近日表示想要買一顆約10萬的精品包，雖然原PO和女友有共組家庭的計畫，但女友這種行為讓原PO不禁擔憂此事在未來會是個很難跨過的檻。

男網友表示自己和女友的金錢觀有所出入。(示意圖/取自達志影像)

一名35歲的男網友在PTT發文說道，自己年薪約為80萬，女友則是月薪4萬，且兩人都擁有百萬存款，車子房子的部分原PO也已經全部搞定，但兩人的金錢觀卻有些出入；表示女友在前年花了約3萬購買精品包，去年也有購買精品皮包，每年在皮包上都會有一筆固定上萬元的消費，在今年更是提議想要購買一顆15萬的精品包。

雖然女友在購買精品包上都是自己買單，但原PO認為，兩人在未來是朝結婚生子的方向在前進及規劃，認為將來如果想要成家養小孩的話，這是一個很難跨過的檻；其兩人對於包包的看法也有相當大的出入，女友認為購買精品就像是在投資，未來是會漲價的，但原PO則認為女友是過於奢侈，兩人在消費理念上無法達成共識，因此發文尋求網友的意見。

情侶如果有共同組成家庭的想法，建議還是要多做溝通。(示意圖/取自達志影像)

而事後原PO也補充說道，女友是在銀行擔任櫃員，許多銀行的年終都有好幾個月；網友也紛紛在文章下留言表示，「女友有100萬存款代表是會存錢的人，不花男友的錢代表沒有公主病，購買奢侈品卻要被批鬥」、「我同學理專入職沒多久就說年終14個月」、「我的月薪是女友（銀行櫃檯）約兩倍，但年薪她高得嚇人」、「你女友月薪4萬，但年薪和其他加給、福利說不定跟你差不多甚至比你高」，多數皆認為原PO女友是有一定的理財觀念，或是家境本身就不差，花自己的錢似乎沒有太大的問題；情侶在談及金錢時，最重要的是要尊重對方及理解對方，如果兩人有共同組成家庭的想法，建議還是要多做溝通喔！