台東縣政府文化處19日於藝文中心舉辦「語眾不同的我-有話要說」母語推廣系列活動，吸引許多家庭親子報名參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府文化處19日於藝文中心舉辦「語眾不同的我-有話要說」母語推廣系列活動，吸引許多家庭親子報名參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府文化處19日於藝文中心舉辦「語眾不同的我-有話要說」母語推廣系列活動，吸引許多家庭親子報名參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為呼應即將到來的世界母語日，台東縣政府文化處19日於藝文中心舉辦「語眾不同的我-有話要說」母語推廣系列活動，吸引許多家庭親子報名參與，活動熱鬧溫馨。台東縣政府文化處長顏志光表示，世界各地都在保護自己的語言，大家應尊重台灣本土語言的多樣性，並將母語融入日常生活。

孩子們發揮巧思，巧妙融合道具及服裝，用自己的母語說故事。10組參賽者說故事PK秀，為了贏得競賽，各組隊伍不但拚創意、比行頭，話語中還用自己的母語話改編成更溫馨童趣的創意故事，逗笑全場觀賽者。顏志光鼓勵小朋友們「勇敢開口說母語、快樂說母語」，在家與爸爸媽媽對話時也要多說自己的母語，才能保護世界多種語言的寶貴資產並且代代流傳。

活動主持人秀秀響應世界母語日精神，全程用台語並時而穿插客語，展現正港台灣人的氣勢（酷邂），小朋友說起母語口語流利並勇於搶答。像是活動單元之一以「真心的說-對不起」繪本，主持人用台語先把故事說1遍後，以繪本故事內容來命題，再由參賽者舉牌以台語搶答，用台語說出的方式來展現說母語的魅力，各組小朋友搶答回應問題的自信與一股勁，著實超乎想像。

文化處配合教育部推動「現在開始-說我們的話」響應「世界母語日」活動，規劃「＂語＂眾不同的我-有話要說」母語推廣系列活動，促進母語融入日常生活，讓大小朋友對珍貴語言資產保護及長久保存有共識，進而營造多元友善的語言使用環境，鼓勵民眾多認識、多使用本土語言溝通交流。

顏志光頒贈各組優勝者前5名及參與者閱讀禮券，在我有話要說單元中，表現最優者：易天立小朋友台語說得嚇嚇叫，小小說書人單元中，以年紀僅有6歲的黃靖茗小朋友，故事主題「阿嬤架好大」敲著木魚的節奏說出阿嬤有趣的事，逗得全場樂開懷，另外還有MAYA著傳統服裝，以阿美族語說虎姑婆故事。