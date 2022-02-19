新北市某科技公司盧姓主管2018年接受員工的林姓妻子委託，檢查公務電腦內是否有出軌證據，未料盧男卻未經林女丈夫同意下，逕自打開電腦，發現對方與小三的親密照、性交影片，還公然在公司播放不雅影片給其他員工觀看。新北地院近期依違反個人資料保護法，判處盧男4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

盧男在公司客服部主管暨業務部副理，他2018年3月間被林女告知丈夫疑似出軌一事，盧男為了求證，逕自打開林女丈夫的公務電腦，意外發現對方與小三的親密合照，以及小三與不名男子的交歡影片，隨後在辦公室內，播放不雅影片給多名員工觀看，而當事人得知後則憤而向盧男提告。

盧男辯稱，當時他不認識林女丈夫，更不知道對方外遇，由於公司是台積電的供應廠商，職務上接觸資料多是商業機密，為了阻止遠端非法連線才會查看林女丈夫的電腦查看，其他員工進到辦公室後，發現影片會自動連續播放，才會看到不雅影片，當時狀況很混亂，但他有阻止員工繼續看。

不過，曾看過不雅片的員工卻表示，當時盧男確實有點開影片、照片等資料夾內影像給員工觀看。新北地院依據盧男供詞、證人證詞等，認為盧男對於事件起因供述不一，有避重就輕之嫌，且明知性愛影片與公司資訊安全維護無關，卻持續觀覽影片、私密檔案，顯然已超越資訊安全維護目的。

新北地院認為，盧男接續播放員工不雅片給同事觀看的行為，除危害社會善良風俗，也侵害當事人隱私，造成對方身心俱疲、精神飽受痛苦，且犯後否認犯行，與對方未達和解，因此依違反個人資料保護法，判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。