新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格構想，引發各界熱議。對於新竹縣市到底有沒有資格合併升格，前立委林濁水直言，沒有國家集中資源，新竹的富裕從何而來？富了之後就丟開窮縣，「做人可以這樣？」他更痛批民進黨，「現在這個黨和過去那個黨是同一個黨嗎？」

林濁水18日在臉書PO出一張2020年薪資前10名的縣市報表的截圖，從截圖內容可以看到，新竹市的總薪資平均為97.2萬，還贏第2名的台北市超過10萬元。

林濁水直言，既然富冠全台，竹竹當然有資格合併升格，「是嗎？要不要飲水思源一下？」他指出，沒有國家動用全國稅金，把清大、交大、工研院和竹科集中在新竹，今天的所得那裡來？富了趕快丟開窮縣，自已升格以獲國家更多財源挹注，做人可以這樣？

林濁水還說，過去幾十年有個叫民進黨的，一直說不可以；現在有也叫民進黨的，說非要不可，「現在這個黨和過去那個黨是同一個黨嗎？」

此外，有意角逐新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝19日宣稱，與現任市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘形成「新竹鐵三角」，三人對新竹城市建設的發展不會因一場選舉結束就消失，強調堅定支持2022大新竹合併升格。他還批評曾代表時力參選新竹市選區立委的高鈺婷等未深耕新竹者，以為「快閃新竹」就能一步到位，只忙著選舉算計不如多聽聽市民的聲音。