鼓勵縣民說母語！新竹縣政府不僅有客語認證獎勵機制，為鼓勵原住民踴躍參加語言能力認證測驗，新竹縣政府設置獎勵辦法，只要設籍在新竹縣滿4個月以上的縣民，並取得認證合格者，最高可獲得獎勵金1萬元。

新竹縣長楊文科為客家人，不僅帶頭說客語、考客語認證，亦有相關獎勵辦法，而語言能力認證不限於客語，新竹縣政府原住民行政處指出，縣府制定「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，符合資格者，並參加原住民族語言認證，初級認證合格者獎勵1000元，中級認證合格者則為2000元、高級認證合格者則獎勵5000元，優級認證合格者則為每人1萬元。

近年參加原住民族語言能力認證測驗的民眾逐年參加，原住民行政處統計，在2017年有710人參加，2018年790人參加，2019年792人參加，2020年增加到1182人參加，有攀升的趨勢，原民處也希望透過認證、獎勵，鼓勵原住民多說母語，保留文化。

除了族語認證獎勵機制，縣府也配合原住民族委員會，在五峰、尖石、竹東、湖口等鄉鎮成立文化健康站，服務年滿55歲以上的原住民長者。去年縣府也在竹東鎮打造原住民族文化教育產業推廣中心，提供部落大學、語言推廣、團體作為教學使用，並以「Wah！幾散竹東」為名，行銷原鄉文化、觀光、產業。