大陸澎湃新聞19日報導，答題就能獲得冬奧會志工、冬奧知識傳播助力大使證書，還能得到一個「冰墩墩」？江蘇南通公安局18日在官方微博發布資訊，成功破獲一起特大假冒冬奧知識傳播活動詐騙案，抓獲涉案人員19名，有350餘萬學生「病毒式」傳播受騙，案值逾千萬元（人民幣，下同，約核新台幣4350萬元）。

報導稱，一場假借冬奧名義騙局近來在大陸學生圈快速傳播。不少在學生在朋友圈看到好友轉發的「助力冬奧」活動海報，稱答題即可「助力」冬奧，然而報名後發現不僅要填寫姓名、家庭、電話等個人資訊，還要轉發好友、加入「領取證書群」，最終證書沒有拿到，卻洩露了個人資訊，還賠了「證書工本費」。

江蘇南通警方通報，破獲一起特大假冒冬奧知識傳播活動詐騙案，犯嫌沒有取得冬奧組委會授權，在大陸發起「『魅力冬奧』冬奧知識傳播助力大使活動」，以發送虛假證書、冰墩墩禮品等，誘騙大中專院校在校學生填寫個人資訊，並收取28元至36元不等的證書工本費牟利。

案情介紹稱，該活動線上答題在大陸全國廣泛傳播。經初查，該活動主辦單位名為「中國管理科學研究院國際人才技能培訓基地」，主要針對大中專院校在校學生開展，活動實行「冬奧值」積分制度，報名後首先在10分鐘內答10道冬奧的常識題，答對6道即可加冬奧值10分。答題後，還要求填報所在學校、姓名、身分證號、手機號等個人資訊。參與過程中，需通過學習簽到、邀請報名等方式獲取「冬奧值」，達到一定分值可獲得一星至五星不同等級的冬奧大使稱號，在大陸全國排名靠前的還可獲得定訂製手辦「冰墩墩」等限量獎品。

2月16日，南通、如東兩級公安機關抽調20餘名精幹警力，兵分兩路，分別在重慶、北京將19名涉案人員全部抓獲歸案，現場查獲作案用手機38部、電腦57台、U盤16個，以及非法獲取的350多萬條公民個人資訊，均為大陸各大中院校在校學生為參加答題活動線上自主填報的。

經警方查實，今年1月，犯罪嫌疑人李X輝夥同湯X峰等人在沒有取得冬奧組委會官方授權的情況下，依託互聯網開發了一個「競賽平台」，精心設計了積分規則和活動海報，以公眾號、微信群、朋友圈推廣等形式，在全大陸發起「『魅力冬奧』冬奧知識傳播助力大使活動」，以發放虛假「冬奧大使榮譽證書」、冬奧紀念禮品等為獎品，並宣稱所頒發的榮譽證書可作為大學生社會實踐加分、評獎學金等依據，誘騙各大中專院校在校學生進入「競賽平台」，填寫姓名、手機號碼、身分證號碼、聯繫位址等個人資訊，並收取28元至36元不等的證書工本費牟利。截至案發，該犯罪團夥依託這一「競賽平台」，已非法獲取大中專院校在校學生的個人資訊350餘萬條，騙取部分參與者繳納證書工本費總計1000萬餘元。目前該案正在進一步辦理之中。