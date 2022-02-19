美麗島事件 姚嘉文：是大家共同努力的大時代運動，非幾個人英雄行為。曾薏蘋攝

國史館今天舉行「戰後台灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會；美麗島事件當事人、總統府資政姚嘉文表示，大家談美麗島事件，都太重視個人，這是大家共同努力出來的大時代運動，並非幾個人的英雄行為。

文化部長李永得與妻子立委邱議瑩今一同出席，國史館長陳儀深說，剛剛邱議瑩跟他提到，非常驚訝，看到手邊的小冊子，看到裡面線民王進利，是爸爸邱茂男的司機，自己看到嚇一跳，那時都叫王是「二叔」，常跟爸爸同進同出，雖然後來有點懷疑，但是沒有證據，現在是白紙黑字。

陳儀深強調，民進黨二度執政，國史館已經到了歷史解謎的深水區；促轉條例跟政治檔案條例，只限當事人可以看，因設有保密條款，但這樣研究就沒意思，研究就是要讓社會共知共見才能討論，他們要印的時候，凡是遇到線民，都要遮掩起來。

他說，好在警總部分，比較無人盯，但屬於國安局，就比較困難，根據國家情報工作法，只要牽涉違反國家安全及重大理由時，可以不公開，但50年為限，1961年蘇東啟案，已經60年，不在此限，卻依舊遇到這樣的問題。

他認為，若要修法，應在政治檔案那一條附加，「不受國家情報工作法第幾條限制」，這樣就很清楚，若沒有修改，情治單位站在維護前輩或是同志等名譽立場，雖然目前法律沒有去責任追究，光公布姓名也算是一種懲罰。

至於線民部分，他說，大家也都碰到種類深淺不同，社會也要開始心態調整，對於這種爪耙子要怎麼看？哪種情況要追究責任，哪種情況下不適合，這還有功課要做。

姚嘉文致詞時說，美麗島事件有兩個不應該有的錯誤，就是美麗島運動解釋為高雄事件，美麗島事件是講審判，高雄事件是講暴動；第二就是，大家談美麗島事件，都太重視個人，個人誰的貢獻大？誰是逃兵？美麗島運動時表現很好，誰後來變形，這意義不大。

他說，美麗島運動是大時代運動，台上的人跟後面的人都有貢獻，被關的人很辛苦，沒被關的人也很辛苦，被關的人有功勞，沒有被關的人，功勞也不小，被告功勞很多，辯護律師功勞也不小，這是大家共同努力出來的時代的大運動，並非幾個人的英雄行為，希望做研究者注意這兩點；美麗島運動是台灣民主運動的轉折點，這是比較值得關心。

行政院長蘇貞昌說，「嘉文兄說得對」，美麗島事件就是一個歷史走到這裡，當人民的力量到這裡、期待到這裡，這是全體大家作伙拚，當時作伙拚被當時當局打壓，但是還是繼續走，很多先進犧牲奉獻在前面。很多後進腳步堅定跟著走，不然當時就會被悶死，好險，台灣人悶不死，所以要把所有前面走的人敬禮，表示敬佩，也不要忘了跟後進說，不要忘了，這是怎麼走來，這是眾人打拚，沒有放棄，才會有今天的台灣。

他認為，不計較來計較去，要把力量聚集起來，自己的國家自己救、自己的台灣自己守，犧牲才不會白犧牲，台灣才有希望，在這塊土地，才會對得起先人，對後代有交代。

他說，當年他是姚嘉文的辯護律師，第一次接見，姚從長長的走廊那邊鐵門走來，穿著藍色棉襖，也像剛剛那樣跟他相擁，姚跟他說，「這不是在審判我，是在審判黨外」。姚也對來探視的女兒說去看他，「不要為我哭，要為台灣哭」。

蘇說，當時他去閱卷，姚被用唯一死刑的叛亂犯被起訴，財產被沒收，姚嘉文說，「我不怕我老婆會餓死，繼續拚」；姚嘉文的思想至今一貫，唯一一點判斷錯誤就是，誤信不會抓人。所以威權政府，當時讀書人判斷錯誤，好在他們抓不怕。

他表示，今天前輩都在，檔案還沒有全交出來，繼續追，法律不夠周全，就繼續努力，有些東西過去確實做得慢，賠償條例也請立法院趕快做。