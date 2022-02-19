今年首波寒流來襲，氣溫急降至攝氏10度，新北市社會局結合14個轄內有街友的區公所、街友外展服務中心於18日晚間9點半，同步啟動街友低溫關懷慰問，致贈手套、圍巾、雨衣、禦寒外套、暖暖包、防疫包及食物等，並勸導入住安心旅館避寒。另外針對獨居長輩，亦通報各區公所，應透過里長和志工等，主動以電話關懷慰問，提醒注意保暖和用電、用火及使用熱水器等安全。

社會局副局長許秀能18日晚間9點半，帶領相關同仁和街友外展服務中心及板橋區紳士協會志工隊等，前往板橋區四維公園與湳仔溝橋下探視街友避寒情形。

在四維公園關懷時，遇見了在公園裡露宿十多年的老大哥阿榮。他說每到寒冬低溫，都會遇到各界送來的暖心物資，雖然礙於腎臟疾病所苦，只能從事臨時工，但在街頭生活還能受到各界的長期關心，充滿感謝。

另在湳仔溝橋下，遇見年僅37歲的阿瑞，他曾在中途之家的協助下找到工作，嘗試靠著自身力量重新站起來，卻又不敵酒癮而回到街頭，以為不會再有人理他，但社工仍然持續提供關懷，讓他有點愧咎。許秀能鼓勵他再接再厲，戒掉酒癮，接受外展中心的媒合，重返社會和職場。

許秀能表示，天寒地凍，力勸街友入住中途之家或合作旅社，避免感冒和新冠病毒感染；民眾若發現街友有緊急需求，可撥打1999或通報新北市街友外展中心，服務專線2956-0095。

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