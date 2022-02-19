中國大陸作家曹雨在台灣出版《激辣中國》新書，未料，書中的「大陸」全被置換成「中國」，出現「哥倫布發現新中國」等字句，發行該書的麥田出版社緊急發出道歉聲明，並承諾下架回收重製。國民黨立委林奕華對此感到可笑又可悲，今早特別去搶買「絕版書」，呼籲主管出版的文化部，應出面說句話。

林奕華表示，人類學博士曹雨在台灣出版新書《激辣中國》，出版社竟然在未告知作者前提下，將書中所有「大陸」全部「被自動」替換成「中國」，導致文中內容不倫不類，甚至出現「哥倫布發現『新中國』是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機」等內容，非常可笑又詭異。

林奕華指出，蔡政府持續主張抗中保台，導致小老百姓為了自保，只好「 政治正確」，被迫出現這樣的思想改造？這已經不是「疏忽」可以解釋的事，除了不尊重作者，代表意識形態大到可以不經作者同意去改書內的用字，已經是民主自由大倒退的行徑。

林奕華透露，發生這樣貽笑大方的事情，這本書已經要回收重新出版，她早上特別去書局搶買一本「絕版書」，用來紀念台灣在這個時代竟然出現這樣思想審查的狀況。

林奕華認為，不管稱中國、中國大陸或大陸，都是作者言論自由的一部分；更何況這本書中所用的「大陸」指的是continent，例如新大陸、歐亞大陸，根本跟對岸無關。她直言，這次這麼可笑可悲的事，也為了捍衛言論自由，主管出版的文化部是否應該出來說句話？