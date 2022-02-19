新竹縣北埔鄉慈天宮每10年舉辦1次「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動，新竹縣長楊文科（左四）19日一早前往參與儀式。（莊旻靜攝）

新竹縣大隘3鄉為北埔、峨眉、寶山，至今開隘已經188年，北埔鄉的信仰中心慈天宮每10年舉辦1次「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動，19日上午由新竹縣長楊文科、3鄉鄉長等人與廟方請神、扶轎，神明19、20日2天遶境大隘地區，祈求地方風調雨順。

大隘為金廣福墾號的拓墾區域，範圍即當今的北埔、峨眉、寶山，自1835開隘、拓墾至今，已有188年歷史。楊文科表示，北埔鄉公所搭配元宵節活動，與慈天宮舉辦遶庄賜福活動，還集結80多個民間團體組成的陣頭一起參與，具有客家文化特色，歡迎民眾共同前往，體驗新竹縣特有的客家民俗風采。

由於本土疫情仍在持續，北埔鄉長莊明增表示，為了顧及民眾健康，活動也遵守中央疫情指揮中心的防疫規範，現場也呼籲參與遶庄的民眾，務必配合防疫，全程戴口罩，保護參與者的健康。

遶庄賜福活動19日上午在慈天宮完成請神扶轎的儀式後，立即前往寶山鄉遶庄賜福，並於在寶山鄉新豐宮「打中午」。20日上午則出巡峨眉鄉遶庄賜福，在峨眉鄉富興隆聖宮「打中午」，2日下午皆返程於北埔鄉遶庄賜福。

此外，活動於19日晚間在北埔老街舉辦食福及迎古董踩街活動，現場有百組鑼鼓花車、踩街團隊，包含南埔社區的創意客家獅、菜桶打擊樂劇團、埔尾村的老班醒獅團以及各式遊行花車等。