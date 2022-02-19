昨天（18日）晚間，2022北京冬奧會閉幕式進行了最後一次全要素彩排，將於明天（2月20日）晚間8點在國家體育場「鳥巢」正式亮相。目前，閉幕式各項準備工作已經就緒。明晚將在80分鐘左右的時長裡，完成國際奧委會規定的多個儀式環節，與開幕式形成「一脈相承」的上下篇敘事模式。

央視新聞報導，主創團隊經過多次方案優化，在延續開幕式「簡約」風格的基礎上，再次通過儀式與表演的有機融合，呈現中國式浪漫和「雙奧」情懷。

★張藝謀：閉幕式以運動員為主體，包含「雙奧」元素

在彩排現場檢討會上，2022北京冬奧會開閉幕式總導演張藝謀介紹，閉幕式依舊沒有明星，幾乎沒有專業演員參加。演員隊伍大都來自大中小學，在排練上也將繼續簡約。閉幕式希望以運動員為主體，另外包括有「雙奧」元素。

據北京冬奧組委開閉幕式工作組介紹，閉幕式將更多聚焦運動員，因為這是他們經過辛苦訓練和賽場拼搏後的歡慶聚會。

★沙曉嵐：使用中國紅碰撞冰雪藍，傳遞依依不捨的情懷

在美學基調方面，主創團隊大膽使用中國紅碰撞冰雪藍，將燈籠、中國結等中國傳統文化符號作為表演元素融入儀式當中。而「雙奧之城」的藝術化詮釋，也將成為整場閉幕式的最大看點之一。

2022北京冬奧會閉幕式導演沙曉嵐介紹，閉幕式最重點的環節，就是體現「雙奧」理念。 從一開始創作，就希望有2008年奧運會重要的元素在閉幕式上體現。

「此外，還要傳遞一種依依不捨的情懷，我們想把這種溫暖傳遞到全球。」沙曉嵐表示，所以用了紅顏色的基調作為閉幕式的主打顏色，有近兩萬盞燈籠佈置在觀眾席上，參與到互動表演當中，是紅色激情和藍色浪漫形成的碰撞。