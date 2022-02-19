大陸中央紀委國家監委網站18日發布，中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理李國華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。李國華在調任中國聯通前曾在中國郵政工作長達40多年，並曾任中國郵政總經理、黨組書記。

2月19日上午，中國聯通黨組及中國郵政皆召開黨組會、黨組（擴大）會議，傳達了中央紀委國家監委對李國華進行紀律審查和監察調查的決定。

中國聯通黨組會議指出，堅決擁護中共中央決定，李國華被查充分彰顯了中共中央堅決反對腐敗、以「零容忍」態度懲治腐敗的堅定決心，中國聯通始終在思想上、政治上、行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，全力配合中央紀委國家監委對李國華涉嫌嚴重違紀違法問題的紀律審查和監察調查。

會議要求，要堅持嚴的主基調不動搖，持續保持高壓態勢，無論是誰，只要涉嫌貪腐，不論在職還是退休，都必須堅持無禁區、全覆蓋、零容忍。要堅決反對形式主義、官僚主義和特權思想、特權現象，堅決反對享樂主義、奢靡之風，持續加固貫徹落實中央八項規定精神。各級黨員領導幹部要嚴格遵守中國聯通內外部交往紀律，自覺淨化社交圈、生活圈、朋友圈，注重家教家風，要堅持強化權力監督制約，不斷規範權力運行。持續加強對黨員、幹部的日常監督，強化對重點部門和關鍵崗位監督。

中國郵政集團有限公司黨組同日召開擴大會議指出，要堅決擁護中共中央決定。時刻在思想上政治上行動上堅決同以習近平為核心的中共中央保持高度一致。

會議要求，各單位「一把手」要深刻認識「領導幹部責任越重大、崗位越重要，越要加強監督」，切實增強接受監督的思想自覺；要以案為戒，知敬畏、存戒懼、守底線，堅持身體力行、以上率下，廉潔自律，從嚴管好自己、管好家屬子女，樹立良好家風，時刻自重自省自警自勵、慎獨慎微慎始慎終。

各單位、各部門、各專業、各板塊都要提高政治站位，主動、高效、全力配合中央紀委國家監委對李國華涉嫌嚴重違紀違法問題的紀律審查和監察調查，以實際行動踐行對中共忠誠。

各級郵政企業領導幹部都要做好表率，堅定政治立場，堅守本職崗位，維護企業員工隊伍思想穩定，確保各項工作平穩推進，確保各項業務有序開展，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，努力維護好郵政改革發展的穩定大局。