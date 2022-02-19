由東海大學EMBA校友會主辦的「後疫情時代的贏家～教練關鍵力論壇」，今（19）日下午登場。校友會理事長盧智源表示，期待藉由今日這場特別的論壇活動，引導校友們共同探索和領略專業的國際教練技術，幫助校友們在生命、領導、親子、團隊及職涯五大領域中，能有更美好的人生與成長。

東海大學EMBA深受企業界歡迎及支持，2022年由理事長盧智源帶領106屆校友們主導今年的校友會，以年度主題「當我們同在憶起」規劃了一系列精采的活動，而「後疫情時代的贏家～教練關鍵力論壇」，是校友會今年重磅推出的第一個年度活動。

活動總召林之詠表示，自己曾在最困頓的情況下學習到國際教練技術，並成為美國IAC國際教練協會的認證CMC教練，雖然適逢後疫情時代，卻因教練精神與精粹在個人的身心靈、包括事業都能達到良好的境界，逆向成長。

林之詠因此邀請教練恩師，並號召一群專業的國際教練義務擔任助教，透過教練引導式對話協助校友們釐清盲點，看到自己的優勢，找到改變的動力與行動方案，成為更好的自己、成為後疫情時代的贏家。

從事教練工作20年的王金珠表示，疫情已經超過兩年，看到社會大眾在經濟、生活習慣、醫療上有很多的改變，特別是很多人在這波疫情下感到無助與無力感，甚至不曉得該如何度過，希望能看到有改變的力量可以力挽狂爛！

王金珠看到很多學習教練者，在他們的人生中有很大的轉變，特別是遇到不確定性的情境時，更需要一股穩定看得見的力量，可以協助他們度過難關！正因為期望在疫情時期能對社會大眾有所幫助，東海大學校ＥＭＢＡ校友因此藉此機會讓參與者來體驗教練的魔力！

教練引導式對話為何那麼有效，可以促成客戶的轉變?講師李業成表示，教練引導式對話是通過傾聽覺察、表達提問，讓客戶積極主動地設定自己的目標，探索可能性，並且享受達到目標的過程。

李業成強調，教練運用傾聽提問，具備3種角色，1.讓客戶覺察到自己內在的需求與渴望找到動能，如同一面乾淨的鏡子；2.幫助客戶釐清盲點，看見自己未來的方向，如同指北針；3.幫助客戶規劃步驟，展開行動達成目標，如同催化劑。這就是教練引導式對話，能夠促成客戶達到有效轉變的秘訣。