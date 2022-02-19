嘉義小番茄今年再度上架，全聯喊出加碼，希望上架數量能增加到10萬盒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義小番茄今年再度上架，全聯喊出加碼，希望上架數量能增加到10萬盒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義小番茄今年再度上架，全聯喊出加碼，希望上架數量能增加到10萬盒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

玉女番茄在農曆過年前銷售暢旺，但過年後因市場需求下降，銷售、價格疲軟，為讓果農有穩定收入和通路，嘉義縣政府去年首度將太保市的小番茄推上全聯通路，去年1至4月銷量7萬3000盒，銷售額上千萬，近期嘉義小番茄再度上架，全聯喊出加碼，希望上架數量能增加到10萬盒。

嘉義縣長翁章梁今下午由太保市農會總幹事黃麗貞陪同，前往供貨連鎖超市的太保市蔬菜產銷班第13班，了解玉女番茄從栽種、採果、篩選、分級、包裝、上標到裝櫃出貨的產銷過程。

產銷第13班班長陳進益表示，過去通路以宅配送禮和行口收購為主，但超市通路上架販售規定嚴格，出貨壓力大，考量連鎖通路已取代傳統市場及水果店的消費型態，成為水果的最主要銷售管道，決定聯手第22班班長張國才接受挑戰，勇敢轉型，依超市規格共同供貨，去年初試啼聲就成功銷售7萬3000盒，為產銷班開拓新的銷售通路，期望今年再創銷售佳績。

農業處指出，嘉義玉女小番茄被全聯S店設定為第1季主力行銷果品原因，包括口感及甜度勝於其他地區小番茄，且產品架上耗損率僅有1.87％，遠勝一般小番茄約10％，代表嘉義玉女番茄分級確實、產品銷售速度快。

翁章梁指出，嘉義的小番茄有多好，不是自己說說而已，每年農委會台南區農業改良場舉辦的設施小果番茄競賽，嘉義縣已連續10多年蟬聯冠軍，每次16個獎項至少都拿下前14、甚至是15名，幾乎包辦所有獎項。