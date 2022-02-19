台北101是台灣第一高樓、台灣唯一超過100層樓的建築物、世界最高綠建築，在種種紀錄之外，它更是台灣面向世界的名片，也是台灣當代美學與營建技術的高峰指標。台北101的催生者，宏國關係事業副董事長林鴻明以《從0到101：打造世界天際線的旅程》回顧這25年來實現夢想的過程。

林鴻明指出，從小就夢想要蓋一幢可以流傳後世的建築，台北101的投資興建與營運，是一群人在追尋前人理想，並且正持續寫下去的故事。他分享興建時的點滴，包括當高強度混凝土打上第101層，包商感動地說：「現在跳下去都不枉此生」；模板包商也曾在釘到100樓時向同仁打趣：「你們現在都去放假，101樓我要自己來！」顯見所有參與者，都視台北101為光榮與驕傲。

「不論在台北任何一個角落，當抬頭看到台北101，看到台北101的煙火，都會懷念這段一起打拚的日子」林鴻明也為了這群共同完成理想的夥伴而完成《從0到101：打造世界天際線的旅程》。台北市副市長黃珊珊出席新書發表會指出：「台北101是化不可能為可能的最好例子，且融合了東方和西方，以及台北的精神。」她也指出去年台北是少數可以辦跨年活動的城市，也預告接下來台灣燈會在台北，「台北101會是燈會最璀璨的主燈！」

台北101的誕生，林鴻明也曾有「這麼大的開發案，怎麼可能做？」的想法，曾兩度丟棄標單，最終找了夥伴共同合作投標，但在投標金額上，有著有趣的故事：當時林鴻明的母親林謝罕見給大家的鼓勵是，等金額出來她會拿去擲筊，「一杯就有了！」大家歡呼散會，最後也順利得標。

代表李祖原建築師事務所出席記者會的建築師黃文旭指出，正因為林鴻明的信任與支持，台北101的設計可以有別於世界上其他超高樓建築展現技術或美學，而是能作為文化的展現，「它以寬來化解高，是一座具有時間性的高樓，象徵著東方的文化與意象的台北，也能與其他超高大樓有東西文化的對話」為台灣的設計、建築、工程史留下深遠影響。