北京2022年冬奧會閉幕式將於明天（20日）晚間上演，在奧運會會旗交接儀式後，下一屆冬奧會東道主、義大利的米蘭和科爾蒂納丹佩佐的「八分鐘」表演主題為「雙城璧合·聚力聯輝」（英文：「Duality Together」）。該主題與北京冬奧會主題口號和新加入的奧林匹克格言保持一致。

新華社報導，米蘭和科爾蒂納丹佩佐冬奧會交接儀式藝術總監莉達·卡斯特利表示，米蘭和科爾蒂納丹佩佐是兩座完全不同的城市：米蘭是一座現代之城，象徵著未來；而科爾蒂納丹佩佐則在群山之中，體現自然之美。「兩座城的對話，城市與山川讓我們獲得了靈感，從而想出了『Duality Together』這個主題。」

「這個主題在中國應該可以得到更好的理解，在兩個不同角度達到完美的平衡與和諧。」卡斯特利說，「這也傳遞出可持續的理念，實際上是在說，我們需要善待地球，去關心並且平衡人與自然的關係。」

本次「8分鐘」表演主題裡有「Together」（譯為：「在一起、更團結」），與北京冬奧會主題口號「一起向未來」（英文為：「Together for a Shared Future」），和新加入的奧林匹克格言「更團結」（英文為：「Together」）保持一致。

卡斯特利說，他們在確定主題之前，並不知道北京冬奧會主題口號，因此可以說雙方「不謀而合」，「我們不約而同要展現這個主題，說明這正是當今世界所需要的，我們要一起為了這個目標而努力」。