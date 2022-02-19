雲林3部曲「柯鐵虎．少年」音樂劇，在雲林縣古坑鄉壓軸登場。（張朝欣攝）

雲林縣政府為介紹雲林歷史故事，規畫流動藝術饗宴「雲林3部曲」，最終曲「柯鐵虎．少年」19日於古坑鄉荷苞山桐花公園冒雨登場，介紹柯鐵虎的抗日故事，結合雲林在地知名太鼓打擊樂團「太日樂集」，讓觀眾感受柯鐵虎當年在家鄉古坑山區的英勇抗日過程。

縣文化觀光處流動藝術饗宴「雲林3部曲」系列音樂劇，去年12月開跑，首部曲「顏思齊．風起」在北港鎮滯洪池登場，2部曲「華武壟．大地」今年1月於土庫鎮庄役場開演，3部曲「柯鐵虎．少年」19日壓軸演出，3場音樂劇分別訴說雲林海洋、平原、山林的歷史故事。

雲林縣長張麗善表示，雲林的歷史多元且豐富，漢人、平埔族、荷蘭人、日本人都曾在此留下足跡，歷史變遷的過程中，產生了文化的交流融合，也出現不可避免的衝突，經過上百年時空變遷，孕育出雲林豐富的歷史文化，縣府藉由「雲林3部曲」，加以記錄並以音樂劇與民眾分享，讓大家更認識雲林的昔日。

縣文化觀光處處長陳璧君說明，「柯鐵虎．少年」的主角柯鐵虎，出生在現今古坑鄉永光村，清朝於甲午戰爭後，將台灣割讓給日本，當時柯鐵虎僅約20歲，便招募鄉里數百人對抗日軍，以古坑大平頂為根據地號稱「鐵國山」，3部曲「柯鐵虎．少年」特別選在古坑演出，別具意義。

「太日樂集」團長暨藝術總監張呈遠指出，由於他的先人曾參與鐵國山事件，此次的演出對他而言意義非凡，因此特別創作「柯鐵虎」之曲，藉由激昂的鼓聲展現當年柯鐵虎與日軍交戰的情境，搭配「雲劇團」的管弦樂團，以及舞者的演出，讓觀眾感受到沈浸式的體驗。