有些人個性特立獨行，無論在工作還是談戀愛，他們都非常堅持自己的看法，別人根本改變不了他們。《靈匣網》近日分享3個不在乎旁人想法的星座，就算伴侶要求他們改變，仍始終堅持自己的原則。

1.獅子座

獅子座天生具有領導力，工作能力強的他們，因此也有些自負，凡事都很堅持自己的原則，絕不會為了五斗米折腰，然而談戀愛時也是如此，在與伴侶磨合的過程中，就算被要求改變，他們也不會答應，對於獅子座來說，願意為對方改變是自己的誠意，但若是被人要求，他們寧死不屈，雖然獅子座有些自大，但也是他們的優點，發生事情時他們絕對會一肩扛起，對愛人也是全心全意的付出。

2.摩羯座

摩羯座個性特立獨行，無論在生活還是工作上，他們總是保持一致的態度，這也讓伴侶困惑，對方到底愛不愛自己，但其實摩羯座只是希望做好自己，在伴侶面前表現出完美的一面，由於摩羯座看待工作與戀愛的態度相同，非常有自己的原則，因此無論有多愛一個人，他們都不可能為愛改變自己，對於他們而言，愛情只是生活調劑。

3.天蠍座

天蠍座總是給人神秘的印象，而這其實是他們的保護色，在與對象曖昧時，天蠍座總是表現出愛理不理的態度，不過一旦確認關係後，天蠍座就會變得很黏人，但他們並不會被愛情沖昏頭，自我意識非常強，他們會堅守自己的原則，對於他們而言，愛情雖是必需品，但擁有獨立性格更重要。