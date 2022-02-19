國人罹患大腸癌人數與日俱增，初期幾乎無症狀，通常需要幾年時間症狀才會逐漸顯露，屆時多半已變得難以治癒。醫師提醒，如廁時若拉出像鉛筆般的細便不可輕忽，另也呼籲民眾每周要維持3天以上的運動，而50歲以上民眾則每2年應做1次糞便潛血檢查。

衛生福利部桃園醫院護理師謝易倩分享，有名王先生因工作關係常吃外食及速食，尤其愛吃高溫油炸食物，平時蔬果類食物又攝取很少，他就醫時自述最近常感到腹脹、消化不良，即使排便後沒多久就又想解便，常有解不乾淨、隱隱作痛的感覺，經醫院用大腸鏡詳細檢查後發現王先生已罹患大腸癌第3期。

桃園醫院腸胃科主治醫師萬儼指出，大腸癌主要為大腸息肉發生變異，最後癌細胞持續繁殖導致大腸癌，危險因子有老化、家族性病史、飲食習慣不良等。

萬儼點出，大腸癌的臨床症狀表現主要為腹脹、腹痛、消化不良、體重減輕、大便習慣改變、排出鮮紅色的血便或暗紅色較黑的糞便、大便形狀較以前細窄、裡急後重，意指大便無法解乾淨的感覺，解完大便仍想再解等，再加上若家族有大腸息肉症者，建議要固定做大腸鏡檢查，在息肉轉為癌細胞前先將它移除，避免最壞情況發生。

謝易倩說，大腸癌通常需要幾年時間發展，早期難以被察覺，為此建議有個人、家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾要定期做大腸鏡檢查，檢查年齡也需提早，而50歲以上民眾每2年須做1次糞便潛血檢查，飲食方面要多吃蔬菜水果、減少紅肉攝取，避免吃煙燻或燒烤食物，平時維持每周3天以上運動習慣，才能減少大腸癌的傷害並有效降低死亡率。