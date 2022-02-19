桃園市有近300間養豬場，共飼養約12萬頭豬，其中有8萬5千多頭是黑毛豬。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園有近300場養豬場共飼養12萬頭豬，主要供應北部地區溫體豬肉，桃園市肉品市場更是北台灣最大肉品拍賣場，斥資12億升級冷鏈物流系統，現已進入設計規畫階段。

位於蘆竹區的桃園市肉品市場，每日屠宰豬隻約1000頭，拍賣約2300頭，由於已經營46年，場區、設備皆已老舊，且缺乏完善冷鏈物流系統，無法符合國際肉品HACCP規範。農業局協助肉品市場更新舊式屠宰場，已協助爭取農委會養豬產業百億基金12億元，農委會補助7成、市府2成、肉品市場自籌1成。

農業局表示，桃園市肉品市場目前已進入設計階段，待送農委會審核後即可開工，未來場區可維持低溫狀態，並依客戶需求選擇不同溫度的冷藏、凍藏或急速凍結，肉品運輸也可在低溫物流下進行，為外銷出口做準備。

桃園市養豬協會理事長曾文湖說，這對豬農來說是好事，台灣目前豬隻多為自給自足，屠宰場設備若能符合HACCP規範就能出口肉品，政府有長遠規畫很值得期待。他以日本舉例，日本雖非口蹄疫疫區，但仍仰賴進口豬肉，如向美國進口冷凍豬肉等，台灣有地利之便，可出口冷藏豬肉，冷藏豬肉口感勝於冷凍，應該會挺受歡迎。

去年因應非洲豬瘟，中央下令全國養豬場禁止廚餘飼養1個月，現在仍只開放200頭以上大型養豬場使用廚餘養豬。桃園有12萬頭豬，其中有8萬5千多頭是黑毛豬，而黑毛豬因飼料換肉率不高，多數仍使用廚餘養豬，為此申請轉型飼料養豬的養豬場僅1場。

曾文湖指出，白肉豬飼料換肉率約2.7公斤飼料可換1公斤肉，但黑毛豬換肉率不佳，且豬隻熟成期較長，將近需要1年，使用廚餘飼養出來的肉質風味才會偏甜，為此豬農才無法轉型飼料養豬。

「近期玉米價格飆漲，飼料養豬場的豬農都叫苦連天！」曾文湖表示，去年玉米1公斤7、8塊，現在漲到15.2塊，大陸先前受非洲豬瘟影響，5億頭豬隻死了逾一半，為填補肉品市場空缺，鼓勵大量飼養豬隻，現在變成「超養」供過於求，才導致物料大漲。