作家曹雨在台灣出版的《激辣中國》一書，書中使用的「大陸」用字全部被改為「中國」，以致出現離譜錯誤，連哥倫布發現新大陸都變成發現新「中國」！曹雨為此怒批出版社連校對都沒履行。出版社則透過臉書發出緊急公告致歉，將產品全面下架並回收重製。對此，國民黨立委林奕華痛批，這麼可笑可悲的事，主管出版的文化部是否應該出來說句話？

麥田出版上午在臉書發出的緊急通告，內容提到，「本社出版的《激辣中國》一書，因發現書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，本社將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，我們也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。還請先寬心稍待。再次跟作者曹雨老師和所有的讀者朋友們致上萬分的歉意。」

林奕華19日在臉書發文痛批，出版社竟然在未告知作者前提下，將書中所有「大陸」全部「被自動」替換成「中國」，導致文中內容不倫不類，甚至出現「哥倫布發現『新中國』是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機」等內容，非常可笑又詭異。

林奕華質疑，這樣的思想改造，受到誰的指使？因為蔡政府持續主張「抗中保台」，導致小老百姓為了自保只好「政治正確」，被迫出現這樣的思想改造？這已經不是「疏忽」可以解釋的事，除了不尊重作者，代表意識形態大到可以不經作者同意去改書內的用字，已經是民主自由大倒退的行徑。

發生這樣貽笑大方的事情，這本書已經要回收重新出版，我早上特別去書局搶買一本「絕版書」，用來紀念台灣在這個時代竟然出現這樣思想審查的狀況。不管稱中國、中國大陸或大陸，都是作者言論自由的一部分；更何況這本書中所用的「大陸」指的是continent，例如新大陸、歐亞大陸，根本跟對岸無關。這次這麼可笑可悲的事，也為了捍衛言論自由，主管出版的文化部是否應該出來說句話？

國民黨立委陳以信也痛批「這麼不尊重作者跟讀者，真是誇張」，國民黨立委馬文君也痛罵「這種政治正確而做出貽笑後世的愚行，不尊重作者和讀者」。有網友則表示「台灣文字獄」、「可悲的菜政腐，抗中保台成了大笑話」、「這種政治正確而做出貽笑後世的愚行，不尊重作者和讀者」